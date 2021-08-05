Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

05.08.2021 07:20
Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal 4 mahalle ve mezrada düzenlenecek olan operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal 4 mahalle ve mezrada düzenlenecek olan operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla, bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesine bağlı Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalle ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. - MARDİN

Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Kaynak: İHA

Bölücü Terör Örgütü, Sokağa Çıkma Yasağı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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