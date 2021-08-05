Mardin'de 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal 4 mahalle ve mezrada düzenlenecek olan operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla, bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesine bağlı Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalle ve mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. - MARDİN