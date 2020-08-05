05 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Chappie

01:25 Kanatsız Kuşlar

02:25 Kanatsız Kuşlar

04:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

20:00 Hızlı ve Öfkeli 4

22:05 2012

23:15 Uçuş Ekibi