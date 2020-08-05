05 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer
00:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
04:00 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Top 100 Gol
04:30 Transfer
05:30 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
07:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:45 Asist Kralı Edin Visca
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
11:00 Transfer
11:00 Süper Lig Top 100 Gol
11:00 beIN Teknik
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Teknik
14:45 TFF 1. Lig'in Kralı Marco Paixao
14:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
15:00 Gamer
15:00 Madalya Yolu
15:30 Maç Saati
15:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 Süper Lig'in En İyi 10 Frikik Golü
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
19:00 UEFA Avrupa Ligi
19:55 Copenhagen - Başakşehir
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
20:45 UEFA Avrupa Ligi
20:55 Copenhagen - Başakşehir
21:00 Avrupa Ligi Özel
21:00 beIN Manşet
21:55 UEFA Avrupa Ligi
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Top 100 Gol
23:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri