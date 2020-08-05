05 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

00:30 Star Trek Sonsuzluk

01:42 Adı Efsane

03:30 Adı Efsane

04:00 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

08:30 Çatı Katı Aşk

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Star Trek Sonsuzluk

20:00 Kung Fu Panda 3

21:45 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin