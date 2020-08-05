05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:35 Şampiyon
02:45 52 Hafta
03:10 Hangimiz Sevmedik
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:35 Yeşil Deniz
10:45 Tozkoparan
11:05 Tozkoparan
12:45 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
20:00 Mucize
21:50 7. Koğuştaki Mucize
22:25 Benim Adım Melek