05 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

05 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

05 Ağustos 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Fenerbahçe - Dinamo Kiev 02:40 Olimpiyat Şampiyonlarımız 03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 12:30 Spor Bülteni 13:00 TBMM-TV 17:50 Takvim Yaprakları 17:55 Hava Durumu 18:00 Spor Merkezi 19:55 Dinamo Batumi - Sivasspor 22:00 Aktüel Futbol Transfer

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