Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Fenerbahçe - Dinamo Kiev
02:40 Olimpiyat Şampiyonlarımız
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
12:30 Spor Bülteni
13:00 TBMM-TV
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:55 Dinamo Batumi - Sivasspor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika