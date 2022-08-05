Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ah Nerede
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
Son Dakika › TV › 05 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika