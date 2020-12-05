05 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 Süper Lig

00:45 Süper Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:15 UEFA Avrupa Ligi

03:45 Maç Saati

04:45 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Belgesel: Diego Armando Maradona

11:30 Süper Lig

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor

13:30 UEFA Avrupa Ligi

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor

15:30 Maç Başlıyor

15:45 UEFA Avrupa Ligi

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Sanal Direktor

16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 beIN Teknik

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:30 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - A. Hatayspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - A. Hatayspor

20:15 Süper Lig

20:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig

21:30 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:30 Gamer