Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:00 Süper Lig
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:15 UEFA Avrupa Ligi
03:45 Maç Saati
04:45 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Belgesel: Diego Armando Maradona
11:30 Süper Lig
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
13:30 UEFA Avrupa Ligi
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
15:30 Maç Başlıyor
15:45 UEFA Avrupa Ligi
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Sanal Direktor
16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 beIN Teknik
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:30 Süper Lig Maç Önü
19:00 Galatasaray - A. Hatayspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - A. Hatayspor
20:15 Süper Lig
20:30 Beşiktaş - Kasımpaşa
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
21:30 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Futbolun Şehirleri
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:30 Gamer
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika