05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

00:30 Hekimoğlu

02:30 Yatıya Misafirim Var

03:00 Yatıya Misafirim Var

05:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Hekimoğlu

16:00 İyi Aile Babası

16:00 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Bir Annenin Günahı

23:15 Sadakatsiz