05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

05.12.2020 06:42
05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

05 Aralık 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

00:30 Hekimoğlu

02:30 Yatıya Misafirim Var

03:00 Yatıya Misafirim Var

05:00 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Hekimoğlu

16:00 İyi Aile Babası

16:00 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Bir Annenin Günahı

23:15 Sadakatsiz

05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

Okuyucular, Cumartesi, Kanal D, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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