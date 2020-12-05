05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

05 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
05.12.2020 06:42
05 Aralık 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Aile Babası
00:30 Hekimoğlu
02:30 Yatıya Misafirim Var
03:00 Yatıya Misafirim Var
05:00 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Hekimoğlu
16:00 İyi Aile Babası
16:00 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Bir Annenin Günahı
23:15 Sadakatsiz
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