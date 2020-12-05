05 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Asura: Çılgınlar Şehri

01:36 Sol Yanım

02:00 Güneşin Kapıları

03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:20 Geniş Aile

05:40 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

14:00 Sol Yanım

16:30 En Güzel Bölüm

16:30 Sinema

16:30 Söz

16:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7

20:00 İbo Show

22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7