05 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

05 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
05.12.2020 06:43
05 Aralık 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Asura: Çılgınlar Şehri
01:36 Sol Yanım
02:00 Güneşin Kapıları
03:40 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:20 Geniş Aile
05:40 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:30 Sinema
14:00 Sol Yanım
16:30 En Güzel Bölüm
16:30 Sinema
16:30 Söz
16:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
20:00 İbo Show
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
Son Dakika Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı