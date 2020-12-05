Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Baba 2
01:05 Kuşatma Yedi Uyuyanlar
02:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:30 Türkan Hanım'ın Konağı
04:50 Nirvana Alevler İçinde
05:30 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
07:35 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:10 Yedi Numara
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:05 Tövbeler Olsun
09:50 Yedi Numara
10:45 Dizi
11:00 Benim Adım Melek
12:10 Benim Adım Melek
13:25 Dizi
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:20 Masumlar Apartmanı
15:45 Acemi Anneler
16:10 Dizi
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika