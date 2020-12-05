05 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Baba 2

01:05 Kuşatma Yedi Uyuyanlar

02:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:30 Türkan Hanım'ın Konağı

04:50 Nirvana Alevler İçinde

05:30 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

07:35 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:10 Yedi Numara

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:05 Tövbeler Olsun

09:50 Yedi Numara

10:45 Dizi

11:00 Benim Adım Melek

12:10 Benim Adım Melek

13:25 Dizi

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:20 Masumlar Apartmanı

15:45 Acemi Anneler

16:10 Dizi

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı