Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Destan
03:10 Kalp Yarası
05:55 Maraşlı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Bizim Yunus
11:35 Dizi TV
12:20 Bir Zamanlar Çukurova
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:50 Kalp Yarası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika