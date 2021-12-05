05 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

05 Aralık 2021 Atv Yayın Akışı

05 Aralık 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Destan 03:10 Kalp Yarası 05:55 Maraşlı 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Bizim Yunus 11:35 Dizi TV 12:20 Bir Zamanlar Çukurova 15:45 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Destan 22:50 Kalp Yarası

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