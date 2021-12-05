Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Çok Gezenti
02:30 Çocuklar Duymasın
04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
06:00 Ihlamurlar Altında
08:00 Yabancı Damat
10:30 İş Dünyası
11:00 Nursel'le Evin Tadı
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:30 Çocuklar Duymasın
17:45 Kelime Oyunu
19:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
23:30 Kanıt: Ateş Üstünde
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika