Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Adanaspor A.Ş.- Tuzlaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Gençlerbirliği
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altaş Denizlispor - Bursaspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika