05 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı

05 Aralık 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:45 Gönül Dağı 04:25 Muhteşem Kraliçe 05:30 Yeşil Deniz 08:25 Payitaht Abdülhamid 11:50 Enine Boyuna 13:00 Kardan Mürekkep 14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17:15 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 05 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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