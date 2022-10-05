05 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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05 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

05.10.2022 06:42
05 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

05 Ekim 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kara Bela

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Yalı Çapkını

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

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Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı Malta bayraklı 'Star Flyer' Bodrum Limanı'na yanaştı 04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 04 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Yalı Çapkını, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 05 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 05 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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