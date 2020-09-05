Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
00:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Milli Maç Özel
05:30 Maç Saati
06:30 Süper Lig Sezonun 11'i
07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Kolaysa Anlat
14:00 Futbolun Şehirleri
15:00 Gamer
15:30 Özel Röportaj
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Transfer
19:00 Kolaysa Anlat
20:30 Özel Röportaj
21:00 Transfer
21:00 beIN Manşet
21:45 Devre Arası
21:45 Şampiyonluğun Mimarları
22:00 Maç Saati
23:30 Özel Röportaj
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika