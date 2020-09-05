05 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Baraj

01:40 Yasak Elma

03:15 Zuhal Topal’la Sofrada

04:45 Temizlik Benim İşim

06:00 Her Yerde Sen

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Zümrüdüanka

12:45 Zümrüdüanka

13:45 Temizlik Benim İşim

13:45 Bay Yanlış

15:45 Zuhal Topal’la Sofrada

16:15 Yasak Elma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış

20:00 Zümrüdüanka

23:00 Bay Yanlış