Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Baraj
01:40 Yasak Elma
03:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Temizlik Benim İşim
06:00 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Zümrüdüanka
12:45 Zümrüdüanka
13:45 Temizlik Benim İşim
13:45 Bay Yanlış
15:45 Zuhal Topal’la Sofrada
16:15 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
20:00 Zümrüdüanka
23:00 Bay Yanlış
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika