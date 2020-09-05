05 Eylül 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızdaki Dünya

00:45 Lion

02:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

02:45 Aramızdaki Dünya

03:10 Kuaförüm Sensin

04:45 Kuaförüm Sensin

06:00 Türk Malı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Hasret

15:00 Çukur

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun