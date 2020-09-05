Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızdaki Dünya
00:45 Lion
02:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
02:45 Aramızdaki Dünya
03:10 Kuaförüm Sensin
04:45 Kuaförüm Sensin
06:00 Türk Malı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Hasret
15:00 Çukur
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika