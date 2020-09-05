Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Menajerimi Ara
00:50 Medcezir
02:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Mumya
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:30 Sinema
15:30 Dizi
15:45 Menajerimi Ara
16:30 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Mumya
20:00 İntikam Oyunu
22:00 Bir Demet Tiyatro
22:15 Menajerimi Ara
23:45 Ölüm Dövüşü
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika