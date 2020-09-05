05 Eylül 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Menajerimi Ara

00:50 Medcezir

02:50 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 İki Aile

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Mumya

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:30 Sinema

15:30 Dizi

15:45 Menajerimi Ara

16:30 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Mumya

20:00 İntikam Oyunu

22:00 Bir Demet Tiyatro

22:15 Menajerimi Ara

23:45 Ölüm Dövüşü