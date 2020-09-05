05 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Benim Adım Melek

02:25 Meraklı Köfteci

03:55 Hangimiz Sevmedik

05:20 Aslan Ailem

06:20 İncir Ağacı

07:45 Uğurlugiller

08:10 Uğurlugiller

08:20 Yeşil Deniz

09:05 Perihan Abla

10:25 Benim Adım Melek

10:40 Tozkoparan

11:00 Gülşen Abi

11:50 Yedi Numara

12:20 Hangimiz Sevmedik

13:45 Yeditepe İstanbul

14:00 Yedi Numara

15:00 Yeditepe İstanbul

15:25 Benim Adım Melek

15:45 Kalk Gidelim

15:55 Tövbeler Olsun

16:05 Tövbeler Olsun

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Çelik Adam-Superman

20:00 Kalk Gidelim

22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

23:45 Benim Adım Melek