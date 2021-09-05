Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 İleri Üçlü
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
04:00 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarıerkekler Tekerlekli Sanda
05:30 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunlarıgoalball Erkekler Ka
06:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fifa Plaj Futbolu Dünya Kupası 3. Lük Karş. İsviçre - Sen
08:30 FIFA Magazin
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Haftasonu
15:50 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:55 Efsanelerin İzinde
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:00 Spor Bülteni
20:00 Milli Maç Özel
20:45 % 100 Futbol
21:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
22:20 TFF 1. Lig Goller
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:35 Süper Lig Goller
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika