05 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:25 Dangal

04:05 Seksenler

06:05 Muhteşem Kraliçe

07:25 Yeşil Deniz

10:05 Diriliş Ertuğrul

12:45 Gizemli Tarih Mimar Sinan

13:50 Dünya Hali

16:05 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'te 3