Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:25 Dangal
04:05 Seksenler
06:05 Muhteşem Kraliçe
07:25 Yeşil Deniz
10:05 Diriliş Ertuğrul
12:45 Gizemli Tarih Mimar Sinan
13:50 Dünya Hali
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika