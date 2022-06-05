05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

05.06.2022 06:42
05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Türkiye - Faroe Adaları

03:45 Milli Maç Özel

05:00 Spor Artı

06:00 2021-2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Faroe Adaları

08:40 2021-2022 Sezonu Derleme

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

15:00 Spor Bülteni

15:55 Türkiye - Portekiz

18:00 Spor Bülteni

18:30 Set Sayısı

18:55 Türkiye - Belçika

21:00 Set Sayısı

21:30 Gündem Futbol

23:00 Aktüel Futbol

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Faroe Adaları, Türkiye, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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