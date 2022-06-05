Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Türkiye - Faroe Adaları
03:45 Milli Maç Özel
05:00 Spor Artı
06:00 2021-2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Faroe Adaları
08:40 2021-2022 Sezonu Derleme
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Türkiye - Portekiz
18:00 Spor Bülteni
18:30 Set Sayısı
18:55 Türkiye - Belçika
21:00 Set Sayısı
21:30 Gündem Futbol
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 05 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika