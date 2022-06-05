Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Kasaba Doktoru
04:25 Şehrime Hoş Geldiniz
05:00 Kalk Gidelim
08:25 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kurt
13:50 Şendul Şaban
15:55 Kara Tahta
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:10 Kasaba Doktoru
Son Dakika › TV › 05 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika