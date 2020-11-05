05 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

05 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

05 Kasım 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:20 Öldürme Arzusu 02:00 Tekken 02:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:30 Tekken 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Yeni Bir Ev 18:30 Star Haber 20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar 20:00 Başlat 22:45 Başlat

Son Dakika

Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti

CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi?

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt

Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı

Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü

Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu