05 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

05 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Kasım 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Avrupa'dan Futbol 02:00 Aktüel Futbol 03:25 Futbol Aklı 03:30 Süper Lig Özetler 04:05 TFF 1. Lig Özetler 04:30 İngiltere Premier Lig Özetler 05:00 Futbol Anadolu 05:30 Süper Lig Özetler 06:05 TFF 1. Lig Özetler 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Goller 09:15 Bundesliga 09:25 TFF 1. Lig Özetler 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:45 Süper Lig Goller 13:55 Hava Durumu 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 21:00 Başlama Vuruşu 23:05 İleri Üçlü 23:05 Aktüel Futbol

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