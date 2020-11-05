05 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

05 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

05 Kasım 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Benim Adım Melek 00:15 Gönül Dağı 02:55 Fazlası Zarar 04:40 Türkan Hanım'ın Konağı 05:55 Seksenler 06:05 Seksenler 06:55 Acemi Anneler 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 11:00 Masumlar Apartmanı 13:40 Fazlası Zarar 15:45 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Kalk Gidelim 23:30 3'te 3 Tarih

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