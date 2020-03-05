05 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 05 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

05 Mart 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

05 Mart 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

05 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Titanların Öfkesi

01:10 John Wick

01:45 Fantastik Canavarlar

02:00 Sevdim Seni Bir Kere

02:40 Fantastik Canavarlar

03:00 Hayalimdeki Gelinlik

04:15 Hayalimdeki Gelinlik

04:40 Sevdim Seni Bir Kere

04:50 Güzel Köylü

05:40 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

20:00 Taşıyıcı: Son Hız

21:45 Babil

23:15 Fantastik Canavarlar

Star, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alpaslan Özmol isyan etti: Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak
Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu Alman otomotiv devi BMW, logosunu değiştirdi İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
07:35 Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 08:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 05 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]