05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Spor Merkezi Kura Çekimi
02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN
02:00 Juventus - Milan
03:45 Süper Lig Özetler
04:00 Hedef Süper Lig
04:15 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Premier Futbol
06:00 Almanya'dan Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 La Liga Goller
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Premier Futbol
20:00 Spor Ana Haber
20:45 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
22:40 Juventus - Milan
22:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI
22:40 Napoli - Inter
23:30 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN
23:30 Süper Lig Goller
23:45 Juventus - Milan
23:45 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI
23:45 Napoli - Inter