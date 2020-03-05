05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

05 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Spor Merkezi Kura Çekimi

02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN

02:00 Juventus - Milan

03:45 Süper Lig Özetler

04:00 Hedef Süper Lig

04:15 Futbol Aklı

05:30 Süper Lig Özetler

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Premier Futbol

06:00 Almanya'dan Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 La Liga Goller

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Premier Futbol

20:00 Spor Ana Haber

20:45 Futbol Anadolu

21:00 Futbol Aklı

22:40 Juventus - Milan

22:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI

22:40 Napoli - Inter

23:30 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN

23:30 Süper Lig Goller

23:45 Juventus - Milan

23:45 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI

23:45 Napoli - Inter

Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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