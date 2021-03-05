Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:35 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
14:00 TBMM-TV
16:00 Dakika Skor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Ankara Keçiörengücü
19:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika