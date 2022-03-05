Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
03:30 İleri Üçlü
05:00 İngiltere Premier Lig Goller
05:10 Efsanelerin İzinde
05:15 Spor Takvimi
05:20 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 FIFA Magazin
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika