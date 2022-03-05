05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

05.03.2022 06:42
05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

05 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

03:30 İleri Üçlü

05:00 İngiltere Premier Lig Goller

05:10 Efsanelerin İzinde

05:15 Spor Takvimi

05:20 Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 FIFA Magazin

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Yılport Samsunspor - Nasadoge Menemenspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 MKE Ankaragücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

YORUMLAR
500
04 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı 04 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

İngiltere Premier Lig, Orhan Ayhan, Ankara, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 06:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: 05 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement