Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Euro 2020 Magazin
09:40 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:55 Turkcell Kadın Futbol Ligi Final Karşılaşması
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 Avrupa'nın Paslaşması
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika