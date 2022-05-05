05 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 İH Konyaspor

01:45 1. Lig Haftanın Golleri

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Farklı Açı

05:30 Kaleci ve Golcü

07:00 Yeni Gün

09:00 A. Hatayspor - Altay

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:30 Fta Antalyaspor-ih Konyaspor

16:00 A.alanyaspor-ök Y.malatyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi'de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası