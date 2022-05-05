Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Discovery Golf
01:00 Snooker Dünya Şampiyonası
02:30 1000 Miles Of Sebring
04:00 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque
05:30 Snooker Dünya Şampiyonası
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Discovery Golf
10:00 1000 Miles Of Sebring
11:00 Formula E
12:00 Speedway Grand Prix
13:00 Unlock The Power Of Sport
13:30 Bisiklet: İtalya Turu
14:00 Bisiklet: İtalya Turu
15:30 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque
16:30 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque
18:00 Bisiklet: İtalya Turu
19:15 Bisiklet: İtalya Turu
19:55 Haberler
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
21:00 Formula E
22:00 Haberler
22:05 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque
23:00 Bisiklet: İtalya Turu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika