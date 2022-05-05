05 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Discovery Golf

01:00 Snooker Dünya Şampiyonası

02:30 1000 Miles Of Sebring

04:00 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque

05:30 Snooker Dünya Şampiyonası

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

08:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Discovery Golf

10:00 1000 Miles Of Sebring

11:00 Formula E

12:00 Speedway Grand Prix

13:00 Unlock The Power Of Sport

13:30 Bisiklet: İtalya Turu

14:00 Bisiklet: İtalya Turu

15:30 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque

16:30 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque

18:00 Bisiklet: İtalya Turu

19:15 Bisiklet: İtalya Turu

19:55 Haberler

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

21:00 Formula E

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet: 4 Jours De Dunkerque

23:00 Bisiklet: İtalya Turu