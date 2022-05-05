05 Mayıs 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:10 Sadakatsiz

02:15 Büyük İkilem

03:45 Gelinim Mutfakta

06:30 Sihirli Annem

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Belalı Tanık

22:30 Belalı Tanık