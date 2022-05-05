Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Nasipse Olur
02:15 Ağır Romantik
04:00 Gelin Evi
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:00 Sultan
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Son Dakika