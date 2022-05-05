05 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Dengi Dengine

02:30 Bir İyilik Hikayesi

02:45 Kara Tahta

06:15 Elimi Bırakma

10:15 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

18:30 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı