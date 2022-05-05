Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Dengi Dengine
02:30 Bir İyilik Hikayesi
02:45 Kara Tahta
06:15 Elimi Bırakma
10:15 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Mayıs 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika