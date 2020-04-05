05 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

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05 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
52 dakika önce
05 Nisan 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Zümrüdüanka
01:45 Zümrüdüanka
02:45 Aşk Yeniden
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Bana Sevmeyi Anlat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Yasak Elma
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Zümrüdüanka
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Askerde
20:00 Biz Size Döneriz
22:15 Aşk Olsun
22:15 Maskeli Beşler: Irak
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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