05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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05 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
52 dakika önce
05 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Dudullu Postası
00:45 Galip Derviş
01:30 Nefes Nefese
01:45 Kuzey Güney
02:45 Nefes Nefese
03:30 Müzik Arası
04:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Tatlı İntikam
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 100 Numaralı Adam
15:45 Ben Bilmem Eşim Bilir
16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 100 Numaralı Adam
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:45 Çarkıfelek
23:45 Dudullu Postası
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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