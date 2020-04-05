05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

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05 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
52 dakika önce
05 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kurtuluş Günü Felaketi
01:00 Kıyametin İşaretleri
02:15 Ramo
02:30 Çukur
04:45 Cumartesi Sürprizi
05:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Kalbimin Efendisi
14:15 Öyle Olsun
16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Avanak Abdi
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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