05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 2014 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ARJANTİN - BELÇİKA
01:00 Arjantin - Belçika
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Hollanda - Meksika
02:40 Spor Kitaplığı
02:45 TOTTENHAM GOLLER
03:10 LİVERPOOL ÖZETLER
03:10 Futbol Akşamı
04:10 Brezilya - Şili
04:55 Juventus Goller
05:10 İNTER GOLLER
05:10 Inter Goller
05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
05:20 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar
05:50 PREMİER LİG
06:00 Süper Lig Goller
06:30 Bir Oyundan Fazlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Formula E Sokak Yarışları
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Milan - Juventus
10:00 Brezilya - Almanya
11:40 Bundesliga
11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Arsenal - Bayern Munih
14:00 M.United – Inter
15:45 Premier Lig
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Arjantin - Belçika
16:00 Hollanda - Arjantin
17:40 Bundesliga
18:00 Spor Bülteni
18:20 Takvim Yaprakları
18:25 Kamu Spotu: İşte Spor
18:30 Süper Lig Özetler
18:55 Kamu Spotu: Evde Spor
19:00 Süper Lig Özetler
19:00 Manchester City Goller
19:35 Sporcu Vizesi
19:40 Manchester United Goller
20:00 Spor Bülteni
20:30 Chelsea Goller
20:30 Premier Lig
21:05 Almanya - Arjantin
21:05 Brezilya - Almanya
22:45 Lazio Goller
23:00 Bayern Munih - Real Madrid
23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
23:25 Kamu Spotu: İşte Spor
23:30 Arsenal - Fiorentina
23:55 Kamu Spotu: Evde Spor