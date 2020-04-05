05 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:30 Benim Adım Melek

02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:45 Aileler Yarışıyor

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Beni Böyle Sev

10:20 Tozkoparan

10:25 Diriliş Ertuğrul

12:05 Benim Adım Melek

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 3'te 3 Tarih

15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

17:20 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Sultan

23:45 Sultan