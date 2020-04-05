05 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Survivor Ekstra
00:15 8x8
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:15 Doya Doya Moda
02:45 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 8x8
04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:15 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
12:45 Para Bende
13:00 Hastanede Hayat
14:15 Kötü Çocuk
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
16:45 Ekşi Elmalar
17:15 Survivor Panorama 2020
19:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler