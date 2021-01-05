Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sol Yanım
00:30 Sefirin Kızı
02:00 Sefirin Kızı
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:15 Suikast
04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
23:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika