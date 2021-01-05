05 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

05 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
05.01.2021 06:42
05 Ocak 2021 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Doya Doya Moda
03:00 Para Bende
04:30 Oynat Bakalım
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:15 8x8
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
14:15 Doya Doya Moda
18:15 Sinema
20:00 Sinema
22:30 O Ses Türkiye 2016
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