Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
02:25 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
04:40 Maria ile Mustafa
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupa'ya Doğru
20:45 Beşiktaş - Antalyaspor
22:50 Kupa Töreni
23:50 Gizli Sayılar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Ocak 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika