Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 2021'in En İyi Golleri
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 2021 Derleme
04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:35 FIFA Magazin
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Spor Takvimi
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:40 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021 Derleme
14:00 Tbmm-tv
15:45 2021 Derleme
16:00 Hedef Süper Lig
17:35 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:40 2021 Derleme
20:00 Spor Akşamı
20:50 2021 Derleme
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika