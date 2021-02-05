05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.02.2021 06:42
05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

05 Şubat 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 Serie A Full Impact

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 1. Lig

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Kısa Özet

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:45 Serie A Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Gamer

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:00 Taraftar

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

16:45 Süper Lig

17:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor

20:00 Sanal Direktör

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

22:00 Futbolun Şehirleri

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Gamer

23:00 Belgesel

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu
Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı         
23:53
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi         
22:57
İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı         
21:43
Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez         
21:08
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor         
11:47
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili Sıralama bu yıl değişti! İşte Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan 5 ili         
10:35
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 07:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei