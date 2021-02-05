Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:30 Serie A Full Impact
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:30 1. Lig
04:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:15 Süper Lig Kısa Özet
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 Serie A Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 Gamer
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
15:00 Süper Lig
15:00 Taraftar
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor
16:45 Süper Lig
17:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Gamer
19:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Y. Denizlispor
20:00 Sanal Direktör
21:00 Taraftar
21:00 Süper Lig
22:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Gamer
23:00 Belgesel
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika