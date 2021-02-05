Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Napoli - Atalanta
02:00 Stadyum
03:45 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
14:00 TBMM-TV
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika