05 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Napoli - Atalanta

02:00 Stadyum

03:45 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 İtalya Kupası Özetler

14:00 TBMM-TV

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

18:55 Yılport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

23:30 Teknik Analiz